Pašlaik ir 629 gultasvietas Covid-19 pacientiem

Tāpat Ziemeļkurzemes slimnīca vairs nevar uzņemt jaunus pacientus un tie tiek pārvesti uz Liepājas slimnīcu. Līdzīga situācijā ir Jelgavā, no kurienes pacienti tiek pārvesti uz Rīgu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 36 pacienti, kopā - 1162.

Viena mirusī persona bija vecuma grupā no 55 līdz 60, divas no 70 līdz 75, viena no 80 līdz 85.