Zinātnieki skaidro, kāpēc Covid-19 pandēmiju nevar apturēt

Pētnieki savāca paraugus no rīkles, mutes dobuma, deguna dobuma un taisnā zarnas, kā arī siekalu, asins un urīna testus no 60 pacientiem, kuriem bija konstatēts Covid-19. Ceturtajai daļai no pacientiem nebija simptomu. Kopumā zinātnieki analizēja 360 paraugus.