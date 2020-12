Ceturtdienas rītā apledojums vietām apgrūtina braukšanas apstākļus

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Rīgas apvedceļa posmā Salaspils - Babīte, Daugavpils šosejas posmā no Krāslavas līdz Pātarniekiem, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Kalnciemam, Ventspils šosejas posmā Priedaine - Kūdra.