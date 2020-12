Nedēļas laikā ievēlēta jau otra "KPV LV" valde

Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6. decembrī ievēlētās valdes.

Notika arī balsojums par Zakatistova izslēgšanu no partijas, kurā par to balsoja 95 biedri, bet pret 94, pavēstīja balsošanas platformas "lemejs.lv" pārstāve. Sākotnēji bija secinājums, ka ar vienas balss pārsvaru nolemts Zakatistovu no partijas izslēgt. Vēlāk viens no sanāksmes vadītājiem Krišs Lipšāns norādīja, ka kādos balsojumos ir piedalījušās personas, kuras nav bijušas klāt kvoruma balsojumā. Tāpēc tiks uzskatīts, ka kopā sapulcē piedalās sākotnēji konstatētie 217 biedri un lēmumu pieņemšanai vajag vairāk nekā pusi no šiem biedriem jeb vismaz 109 balsis, izrietēja no sanāksmes vadītāja paustā.