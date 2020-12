"Ērkšķu" finālistes piedzīvojušas pamatīgas pārvērtības. Viena no dāmām ar jauno izskatu nepavisam nav mierā

Jau ceturtdienas vakarā noskaidrosies, kura no dalībniecēm demonstrējusi visvairāk apņēmības, spīta un spēju doties pretim pārmaiņām savā dzīvē un plūks projekta uzvarētājas laurus -– jaunā māmiņa Ginta no Limbažiem, kura cieš no medikamentu atkarības, kritiski zema pašvērtējuma un sapņo atgūt ticību sev, atraktīvā Kristīne no Ventspils, kura bērnībā piedzīvotās vardarbības dēļ vēlas iemācīties pieņemt sevi, vai liepājniece Inga, kura sapņo atbrīvoties no alkohola atkarības un kaitīgās vides ietekmes?