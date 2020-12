Obligāta prasība nēsāt sejas maskas tika ieviesta jau pirms vairāk nekā diviem mēnešiem - sākumā tas attiecās uz sabiedrisko transportu, tad uz tirdzniecības vietām, tagad tās jānēsā visur iekštelpās, kur pulcējas cilvēki. Tāpat pakāpeniski tika ierobežota pulcēšanās, samazinot cilvēku skaitu, kas nav no vienas mājsaimniecības un atrodas vienkopus, visbeidzot atgriežoties pie pavasarī izmantotā 2+2 principa.

Ierobežojumi attiecas uz visdažādākajām jomām - ēdināšanu, tirdzniecību, izglītību, sporta nodarbībām, un grūti iedomāties sfēru, kurai nebūtu tiem jāpielāgojas. Taču neskatoties uz to, vīruss turpina izplatīties, nu jau divas dienas pēc kārtas pārsniedzot 1000 gadījumus, veselības aprūpē izsludināta ārkārtējā situācija, kas liek domāt, ka ierobežojumi nav pietiekami nostrādājuši.

Lai ierobežojumi strādātu, tos ir jāievēro

Vaicāts, kādēļ situācija pēdējos divos mēnešos nav manāmi uzlabojusies, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs, profesors Ģirts Briģis portālam "Apollo" norādīja, ka, analizējot šo jautājumu, varētu skatīties no divām pusēm - kādi ir valdības lēmumi un pieņemtie ierobežojumi, un kā šos lēmumus izpildījusi sabiedrība.

"To arī ārpus valdības sēdēm varam dzirdēt, ka žurnālistiem ir informācija, ka tas process ir ļoti smagnējs," teica Briģis.

Taču neatkarīgi no tā, kādi lēmumi tiek pieņemti, lai epidemioloģiskā situācija uzlabotos, slimības apturēšanā jāiesaistās visai sabiedrībai.

"Lai kādi būtu lēmumi, ja sabiedrība nav līdzatbildīga šiem lēmumiem, un nevis domā kā tos īstenot, bet pretēji - kā varētu apiet, un kā interpretēt, lai pēc iespējas saglabātu savas, vai saimnieciskās intereses, tad, protams, arī rezultāta nav," sacīja eksperts, piebilstot, ka nerunā par to sabiedrības daļu, kas klaji un demonstratīvi ignorē aicinājumus ievērot ierobežojumus.

Lai arī kādi ierobežojumi tiktu ieviesti un lai cik skaidri to nepieciešamību izskaidrotu sabiedrībai, gaidīt, ka tos kādā brīdī ievēros pilnīgi ikviens sabiedrības loceklis, nav racionāli. Tādēļ var rasties jautājums, vai iespējams veidot ierobežojumus, ar to rēķinoties.

Arī Briģis piekrita, ka vienmēr pastāvēs dažādi viedokļi un attieksmes, atzīstot: "Tā sliktā ziņa tīri no epidemioloģiskā viedokļa ir, ka visa ķēde ir atkarīga no ķēdes vājākajiem posmiem, un, ja tur trūkst, ja slimība iet sākumā kaut vai caur dažiem, tad tālāk tā izplatās uz visiem pārējiem, un ļoti grūti ir to slimību bremzēt."