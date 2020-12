Stājies spēkā notiesājošais spriedums lietā par četru cilvēku nāvi Jaunbērzē

Tiesa galīgo sodu noteikusi brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un astoņiem mēnešiem. Tāpat no viņa nolemts piedzīt materiālā kaitējuma kompensāciju 860 eiro un morālā kaitējuma kompensāciju 2500 eiro.

AT 17. maija spriedumā teikts, ka kasācijas sūdzībās norādīts, ka lietā nav konstatēts cēloniskais sakars, bet AT konstatēja, ka kasācijas sūdzībās atkārtoti apelācijas sūdzības motīvi, kuri jau izvērtēti apelācijas instances tiesas spriedumā un argumentēti noraidīti.

Tiesa atzinusi, ka lietā nešaubīgi ar liecinieku un cietušo liecībām pierādīts, ka apsūdzētais, nenoslēdzot rakstveida darba līgumus, nodarbinājis saimniecībā spriedumā norādītās personas un arī pēc maksātnespējas iestāšanās turpinājis nodarbināt šīs personas, noslēpjot to no maksātnespējas administratora, un AT nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas atzinumus.