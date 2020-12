Zināms, kurā viesnīcā pašizolācijā izvietos no Lielbritānijas ieradušos repatriantus

Pēc LIAA direktora prognozēm, no otrdienas, 29.decembra, pašizolācijas iespēja varētu būt pieejama kopumā piecās viesnīcās.

LETA jau vēstīja, ka valsts sniedz finansiālu atbalstu, lai fiziskām personām nodrošinātu pašizolācijas iespējas. Atbalsta saņēmējs varēs izvēlēties sev piemērotāko tūristu mītni no LIAA mājaslapā pieejamā mītņu saraksta, kuras pirms tam būs saņēmušas Veselības inspekcijas atzinumu. Atbalsts būs pieejams arī tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri atgriezīsies Latvijā repatriācijas kārtībā no Apvienotās Karalistes.

Atbalstu 80% apmērā no kopējās izmitināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī, varēs saņemt Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem, kā arī Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kuriem vēl saglabājas simptomi. Atbalsta saņēmējam būs jāveic līdzmaksājums 20% apmērā.

Savukārt personām, kuras atgriezušās Latvijā no Apvienotās Karalistes valsts noteiktajā repatriācijas kārtībā, valsts segs 100% no kopējās izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 45 eiro diennaktī. Noteikumi paredz, ka no Apvienotās Karalistes repatriētajiem Latvijas valstspiederīgajiem 35 eiro tiks nodrošināti izmitināšanas pakalpojumam, bet 10 eiro ēdināšanai.