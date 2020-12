Nav skaidrs, vai komandantstundas laikā Rīgā ierobežos sabiedriskā transporta kustību

Viņš pauda, ka šie ierobežojumi ir vērsti uz nakts laiku no plkst.22 līdz plkst.5 rītā, mēģinot novērst nakts un vakara ballītes. "Līdz ar to pa dienu cilvēkiem joprojām ir iespēja pārvietoties un veikt visas nepieciešamās darbības, lai iegādātos pārtiku vai brauktu uz darbu un izdarītu citas lietas," komentēja Smiltēns.

Viņš gan akcentēja, ka likumsargi jau līdz šim ir pieskatījuši, lai nenotiek, piemēram, kādas lielas ballītes. "Galvenais mērķis ir novērst to, ka cilvēki masveidā pulcējas un nodod šo slimību viens otram. Mēs mēģinām šādā veidā mazināt Covid-19 saslimušo un upuru skaitu," akcentēja Smiltēns.

Paredzams, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šodienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, iepriekš aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.