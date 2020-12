Sprādziens ēkā Melnsila ielā nav bijis saistīts ar "Gaso" apkalpotajiem gāzesvadiem

2019. gada 26. augustā VUGD saņēma izsaukumu uz Bausku, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas virtuvē deg gāzes balons un sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, kuri bija cietuši ugunsgrēkā un tika nodoti mediķiem. Notikuma vietā glābēji nodzēsa liesmas, atdzesēja gāzes balonu, kam bija radusies noplūde, un iznesa to no telpām drošā attālumā.