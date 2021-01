"Žagari valdībai būtu par to, ka tā absolūti neizmantoja atelpas periodu vasarā." Politologs vērtē valdošās varas darbu 2020. gadā

"Žagari valdībai būtu par to, ka tā absolūti neizmantoja atelpas periodu vasarā," teica Rajevskis.

Pozitīvu vērtējumu gan pelnījuši visi valsts iedzīvotāji par to, ka valsts ir spējusi funkcionēt jaunos apstākļos, uzskata Rajevskis, atgādinot, ka kopš pavasara liela daļa darbu notiek attālināti. "Ir lēnāk, bet valsts nav paralizēta. Valsts nav apstājusies, ekonomiskie rezultāti nav tik graujoši slikti, un tas nozīmē, ka mēs kā valsts un sabiedrība esam diezgan adaptīvi, par ko esam visi pelnījuši dāvanas," sacīja eksperts.

Viņaprāt, viens no spilgtākajiem notikumiem 2020.gadā Latvijā bija pirmais "lokdauns". "Labi atceros to piektdienu martā, kad pat vispārdrošākie neprognozēja ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas bija ļoti jaudīgs moments," teica Rajevskis.

Rajevskis uzskata, ka visas Saeimas pieteiktās izmaiņas daļa sabiedrības vēl nav pamanījusi, jo Covid-19 krīzes stāsts "visu fantastiski aizēno". "Valdošā vara nav palaidusi garām iespējas, ko dod kārtīga krīze. Valdība pieņēmusi politiski riskantus lēmumus, kas no sabiedriskās domas viedokļa var būt negatīvi - teritoriālā reforma, nodokļi, mikrouzņēmuma nodokļa režīma reorganizācija - maksimāli izmatots tas, ka visi ļoti koncentrēti uz Covid-19, kas cilvēkiem nojauc prātu," teica eksperts. Viņaprāt, dažādi lēmumi par reorganizācijām, kas mijas ar neskaidriem atbalsta mehānismiem, radījuši "duļķainības sajūtu", turklāt, ja lēmumu pieņemšanas brīdī "nebija bļaušanas no sabiedrības", tad tas nenozīmē, ka tas nenotiks, normām stājoties spēkā.

Politologa ieskatā pavasara periods ir parādījis, ka Latvijas sabiedrībai ir svarīga un simpatizējoša izlēmīgu un noteiktu rīcību veikšana. "Mūsu sabiedrība nepieņem to, kas notika rudenī - daudz runā un nespēj pieņemt lēmumu. Tas atgādina 2008.gada krīzi, kad strauji tika pieņemti izlēmīgi lēmumi, lieta virzījās uz priekšu un sabiedrība to saprata. Labāk sunim asti nocirst uzreiz, nevis žēlojot cirst pa gabaliņam. No tā cilvēki nogurst," vērtēja eksperts.