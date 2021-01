Pavļuts saņēmis koalīcijas atbalstu kļūšanai par veselības ministru

Partiju apvienības "Jaunā vienotība" līderis Arvils Ašeradens augstu vērtē to, ka partiju apvienība "Attīstībai/Par!" izvirzījusi, tās ieskatā, "jaudīgāko vai vienu no jaudīgākajiem" politiskā spēka pārstāvjiem. "Tas liecina par to, ka "Attīstībai/Par!" esošo situāciju vērtē ļoti nopietni," pārliecināts Ašeradens.