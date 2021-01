VIDEO ⟩ Uz Bauskas šosejas pie Iecavas kravas automašīnas šoferis no Polijas iekļūst iespaidīgā negadījumā

Notikuma vietā ieradās teju visi operatīvie dienesti, tomēr beigu beigās to darbiniekiem bija jākoncentrējas tikai uz negadījuma seku likvidēšanu, nevis cilvēku glābšanu, – tālbraucējs no Polijas bija ticis cauri sveikā, vien ar pamatīgu izbīli. Cilvēku upuru, par laimi nebija.

"Bija pārāk slidens. Ceļš nebija kaisīts, un mašīna sāka nekontrolējami slīdēt. Jūtos normāli. Es braucu uz Somiju, Helsinkiem. No Polijas uz Somiju. Tad, kad mašīna sāka nekontrolējami slīdēt, tā sagriezās otrādi," norādīja negadījumā cietušais šoferis.

Kravas auto šoferim paveicās. Brīdī, kad smagās tehnikas vadītājs jau zaudēja kontroli pār stūri un iebrauca pretējā joslā, tajā nebija citu satiksmes dalībnieku. Kad fūre apgāzās uz sāna, vadītājs paša spēkiem izkļuva no kabīnes.

Daļa no pārvadātās kravas, proti, papīra ruļļi, izripoja no piekabes, bet ceļa segumu pārklāja naftas produkti, jo tika pārsista viena no fūres degvielas tvertnēm.