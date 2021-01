Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti 100 Covid-19 pacienti

Patlaban kopumā Latvijas stacionāros ārstējas 1183 Covid-19 pacienti, no kuriem 1101 ir ar vidēji smagu slimības gaitu. 82 sasirgušie ir ar smagu slimības gaitu, un tas ir līdz šim augstākais šādu pacientu skaits.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 122 pacienti, to skaitā pieci pārvesti. Savukārt kopā līdz šim no stacionāra izrakstīti 4659 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.