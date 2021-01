VM: Par 70 gadiem vecākiem slimnīcās nonākušajiem Covid-19 pacientiem dzīvības visbiežāk glābt neizdodas

Neskatoties uz to, ka Latvijā Covid-19 saslimstība nedaudz ir mazinājusies, kopumā situācija ir kritiska - īpaši slimnīcās, vērtē VM. Tendences liecina, ka pieaug pacientu skaits ar smagu slimības gaitu - šiem pacientiem ir nepieciešama intensīvā terapija, un šie resursi slimnīcām ir ierobežoti.

Prognozējot stacionēto Covid-19 pacientu skaita pieaugumu, VM kopā ar ārstniecības iestādēm un iesaistītajiem dienestiem strādājot pie risinājumiem - paplašina pieejamo gultas vietu skaitu, nodrošina papildu nepieciešamās iekārtas un meklē iespējas, kā piesaistīt papildu personālu. Vienlaikus ar to nebūs pietiekami, ja strauji pieaugs saslimstība valstī, norāda VM un atzīmē, ka slimnīcās uzsver - vienīgais pieļaujamais scenārijs ir stabilizācija vai saslimšanas mazināšanās.

Prognozējot iespējamos attīstības scenārijus, ja saslimšana atkal sāks strauji pieaugt, VM secina, ka nebūs iespējams nodrošināt krietni lielāku šo gultu pieejamību, piemēram, to palielinot vairākas reizes. Tāpēc vissvarīgākais šobrīd ir ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā.

"Stacionēto pacientu skaits, kuriem Covid-19 noris vissmagākā formā, Rīgas Austrumu slimnīcā pieaug, līdz ar to arī gultu noslodze intensīvās terapijas nodaļās palielinās. Novērots, ka aizvien biežāk tiek stacionēti vīrieši vecuma grupā no 30 līdz 60 gadiem, un ir bijuši gadījumi, kad viņiem komplicēta medicīniskā palīdzība tiek sniegta pat trīs un vairāk nedēļas. Diemžēl personāls, kas šos pacientus ikdienā aprūpē, izsīkst un izdeg, it īpaši, ja galarezultātā cilvēku diemžēl neizdodas izglābt. Tas viennozīmīgi atstāj psiholoģiski smagu ietekmi arī uz mediķiem," skaidroja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Haralds Plaudis.