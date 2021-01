Raimonds Pauls atklāti par savu 60 gadus ilgo laulību un attiecībām ar bērniem

Maestro kvēla pārliecība un kā viņš pats atzīst – nerakstīts likums” ir no bērniem dzīvot pēc iespējas tālāk. Tikai ne kopā! Ģimene ir viena no Raimonda Paula lielākajām vērtībām, viņš allaž gatavs bērnus uzņemt viesos un sniegt tiem visu nepieciešamo atbalstu, taču viņaprāt atvasēm būtu jādzīvo atstatus no vecākiem.