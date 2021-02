Janvārī RPP reaģējusi uz vairāk nekā 600 izsaukumiem par ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumiem

RPP priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka policija turpina realizēt epidemioloģisko pasākumu ievērošanas kontroli Rīgā, kā arī no pagājušā gada novembra apseko gan pakalpojumu sniegšanas vietas, gan fiziskas personas, kam jāievēro karantīna vai pašizolācija.

Policija konstatējusi 59 personas, kas nelieto sejas maskas. Salīdzinot ar decembri, šo pārkāpumu skaits ir mazinājies, kas liecinot par to, ka iedzīvotāji cenšas ievērot epidemioloģiskās prasības.

Visvairāk policisti tiek iesaistīti komandantstundas nodrošināšanā - vidēji no 48 līdz 52 patruļām. Vidēji komandantstundas laikā tiek pārbaudītas no 237 līdz 361 personai. Apmēram 60% no pārbaudītajiem iedzīvotājiem savas mājvietas atstājuši pamatoti, bet 40% nākas piemērot administratīvos sodus.