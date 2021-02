Ārlietu ministrija nerīkos repatriācijas reisus no Īrijas, Apvienotās Karalistes un Portugāles

"Diemžēl Latvija ir iekļauta šajā tumši sarkanajā zonā, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem citās ES valstīs tiek ieteikts neceļot uz Latviju bez svarīga iemesla un pēc atgriešanās no Latvijas ievērot karantīnu. Tas tikai norāda uz situāciju, cik tā ir nopietna Latvijā un to, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu saslimtību," norādīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

"Ņemot vērā, ka apmēram 90% no ieceļotājiem Latvijā ierodas pa sauzemes robežām, vienojāmies pastiprināt robežkontroli, lai novērstu tos gadījumus, kad cilvēki ierodas no valstīm, no kurām ir aizliegts ierasties gan tiešā veidā lidojumi un ceļojumi, gan netieši caur citām valstīm, tāpat konceptuāla vienošanās, ka ir aizliegti jebkuri nesvarīgi braucieni uz ārzemēm. Droši ceļojumi ir, patiesībā, nedoties ceļojumā. Aicinām nedoties ceļojumā vai to darīt tikai tad, ja ir ārkārtas nepieciešamība, humāni apsvērumi," pauda satiksmes ministrs.