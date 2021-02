Raidījums: 2020. gadā Saeimas deputātu kompensācijās izmaksāti vairāk nekā 200 000 eiro

Šis jautājums drīzumā atkal būs Saeimas dienaskārtībā. Parakstus savākusi iniciatīva transporta kompensāciju aizstāšanai ar sabiedriskā transporta biļetēm, savukārt jauno konservatīvo deputāts grasās iesniegt priekšlikumu kompensācijas samazināt uz pusi. Atbalstu jau iepriekš neguva piedāvājums atteikties no tām vispār.

"Sabiedrībai acīmredzot tas jau gadu gadiem šķiet netaisnīgi, un ja tā sajūta padziļinās un mums ir piemēri, kad deputāti nevar atturēties no kārdinājuma paņemt maksimumu, ko viņi var acīmredzot jādomā kā to sistēmu mainīt, lai negrautu arī Saeimas kā institūcijas uzticību," pauž domnīcas "Providus" pētniece.

Pēc Stafeckas domām, pilnībā no kompensācijām atteikties nevajadzētu – tik tiešām ir no reģioniem ievēlētie deputāti, kuriem jāstrādā Rīgā, taču pamats esot domāt par vien daļas izmaksu kompensēšanu, iespējams, piemērojot koeficientu atkarībā no dzīvesvietas attāluma – lai deputātam ir līdzmaksājums un nav kārdinājuma, tā teikt, paņemt visu banku.