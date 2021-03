Laikraksts: Seniorus pēc Covid-19 potes dzenā pa visu Latviju

Pēc Nacionālā veselības dienesta datiem (NVD), Madonas reģionā tikai astoņi ģimenes ārsti no 17 novadā praktizējošajiem dakteriem piekrituši vakcinēt savus pacientus, bet Madonas slimnīcā līdz pat šai nedēļai neesot bijis neviena ārsta vai ārsta palīga, kas varētu uzņemties cilvēku vakcinēšanu. Speciālistu trūkuma dēļ slimnīcas mediķus potējot tie administrācijas darbinieki, kuriem ir sertifikāts. Viņi vakcinējot ne tikai savus kolēģus, bet arī citus reģiona mediķus un farmaceitus.

"Tiem cilvēkiem, kuri to dara, ir savi pamatpienākumi, un viņi fiziski nevar turpināt senioru un vēlāk arī nākamo prioritāro grupu vakcināciju. Tai tomēr vajadzētu būt tai auditorijai, kuru vakcinētu ģimenes ārsti, jo mēs to nevaram pacelt, lai kā gribētu. Mūsu novada iedzīvotājus sūta, piemēram, uz Gulbeni, jo tur visi ģimenes ārsti piedalās vakcinēšanā," sacījis Madonas slimnīcas vadītājs Artis Stuburs.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) 23.februārī ir izdevis rīkojumu, kurā norādīts, ka ģimenes ārsti, kuru prakse neveic vakcināciju pret Covid-19 (no vairāk nekā 1200 ārstu praksēm to dara mazāk nekā puse ārstu), varot rekomendēt saviem pacientiem reģistrēties portālā "manavakcina.lv" vai nosūtīt savus pacientus uz ārstniecības iestādi, kurai ir līgums ar konkrētā ģimenes ārsta praksi.

"Arī katram ģimenes ārstam, kuram ir līgums ar NVD par valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, ir obligāti jāvakcinē savi pacienti kaut vai stundu dienā. Vakcinācijai obligāti ir jābūt vienam no ģimenes ārstu darba kvalitātes kritērijiem. Ja kāds no ārstiem atsakās vakcinēt savus pacientus, tad būtu jāapsver jautājums, vai šādam ārstam ir jāmaksā pilna kapitācijas nauda no valsts budžeta, jo šī ir ārkārtēja situācija, kurā ģimenes ārsti nedrīkst stāvēt nomaļus," piebildis Skride.