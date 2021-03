Ar Covid-19 inficētais braucis autobusa maršrutos Kalni - Nīgrande - Franči - Kursīši - Saldus un Liepāja - Saldus - Rīga

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 3. martā braucis ar autobusu Kalni – Nīgrande – Franči – Kursīši - Saldus (SIA Tukuma auto reisa nr. 6744), plkst. 17.10 no pieturas Kalni līdz Saldus AO un pārsēdies autobusā Liepāja - Saldus - Rīga (AS Nordeka reisa nr. 7937), plkst. 18.40 no Saldus AO līdz Rīgai.