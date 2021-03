Izglītības iestāžu nodarbinātajiem būs iknedēļas testēšana

Iknedēļas testēšana pirmsskolas izglītības nodarbinātajiem finansēs no valsts budžeta līdzekļiem.

Patlaban Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir nostiprināti distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi, kuru ievērošana ir obligāti. Kā uzsvēra IZM, būtiski ir saprast, ka garīgās attīstības traucējumu pamatā ir atmiņas, uztveres, domāšanas, uzmanības, emociju, valodas, saskarsmes iemaņu attīstības īpatnības, kuru smaguma izpausmes ir atkarīgas no personai noteiktās garīgās attīstības traucējumu pakāpes. Garīgie traucējumi būtiski ierobežo bērna un pieaugušu personu spēju uztvert lietu kārtību, izprast darbību un seku cēloņsakarības. Līdz ar to secināms, ka daļa speciālo izglītības iestāžu izglītojamo, jo īpaši jaunākā vecumposma, nespēj ievērot distancēšanās un higiēnas pamatlietas tādā apjomā, lai izvairītos no tālākas Covid-19 infekcijas izplatīšanas.