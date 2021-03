Cipule: Mēs jau vairākus mēnešus dzīvojam reālā katastrofu medicīnas sistēmā

Pēc viņas paustā, jau šobrīd pacienti tiek prioritizēti, atbrīvojot vietas slimnīcās tiem pacientiem, kuriem palīdzība nepieciešama neatliekamāk un kuriem tā ir vajadzīga, lai glābtu dzīvību. Tas savukārt tiek darīts uz to pacientu rēķina, kuriem jāveic plānveida operācijas vai izmeklējumi.

Citastarp Cipule arī uzsvēra, ka sabiedrības un pacientu interesēs ir svarīgi, lai ārstiem būtu vienoti principi, kas samazinātu ārsta subjektīvā lēmuma pieņemšanas iespējas. To arī nodrošinātu iepriekš minētās rekomendācijas, kas, pēc NMPD direktores sacītā, paredz, ka ārstam nebūtu iespējas pieņemt subjektīvus lēmumus, bet būtu jāvadās pēc vadošo ekspertu izstrādātajām rekomendācijām.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati, aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietots 61 Covid-19 pacients, tostarp viens pārvests, līdz ar to kopējais stacionāros esošo pacientu skaits sarucis no 693 pirmdien līdz 673 otrdien. Neskatoties uz to, ka stacionēto Covid-19 pacientu skaits patlaban lēzeni sarūk, šādu sasirgušo Latvijas slimnīcās pašlaik joprojām ir būtiski mazāk nekā "pīķa laikā" janvāra vidū, kad tajās ārstējās vairāk nekā 1220 ar jauno koronavīrusu sasirgušie.