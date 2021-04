Rīgas reklāmas tirgus pārdalē uzvar ar Lembergu ģimeni saistīts uzņēmums

Septembrī no Rīgas ielām pazudīs reklāmu stabi un stendi. Tos nomainīs 460 jauni stendi un ekrāni. Tiesības tos uzstādīt Rīgas būvvalde piedāvā piecās izsolēs. Pirmajā no tām uzvarējis uzņēmums, kura finanses saistītas ar ASV sankciju sarakstā iekļautā un par smagiem noziegumiem notiesātā Aivara Lemberga ģimeni. Tas rada bažas par to, kas iegūs kontroli pār galvaspilsētas vides reklāmas tirgu gadu pirms Saeimas vēlēšanām, vēsta raidījums "Nekā personīga".