Kariņš pieļauj iespēju vakcinācijas pret Covid-19 veicināšanai ieviest arī "dzīvās rindas" principu

Atbildot uz jautājumu, kā risināt problēmu, ja reģistrēta persona atsakās nākt uz vakcīnu pret Covid-19, Kariņš teica, ka viņš šo jautājumu ir apspriedis ar veselības ministru, un viena no iespējām, bija atvērt pieraksta kārtību personām virs 60 gadiem, kas šobrīd jau ir izdarīts.

Otra iespēja, ko abi politiķi ir apsprieduši paredz "dzīvās rindas" principa ieviešanu. Proti, ja kāds nav ieradies saņemt savu vakcīnu, tad to saņemtu kāds cits, kurš to vēlas. Tehniski tas esot izpildāms, taču šobrīd Veselības ministrijai ir jāatrisina kā to nodrošināt.