PTAC fiksējis četrus neatļauti strādājošus veikalus lielajos tirdzniecības centros

Četros tirdzniecības centros ar kopējo platību virs 7000 kvadrātmetri tika konstatētas pa vienai neatļautai komercdarbības vietai. Pēc Gertmanes teikā, neatļauti bija atvērts pie tirdzniecības centra "Ozols" piederošais "Ksenukai", kā arī tirdzniecības centra "Sāga" kompleksā esošais "Būvniecības ABC". PTAC pārstāve apgalvoja, ka saistībā ar to Valsts policija (VP) ir veikusi darbības, proti, ir noformēti akti par neatļautu tirdzniecību. "Ja komersanti turpinās darbību, VP veiks tālākās darbības to darbības ierobežošanai," teica Gertmane.

LETA jau vēstīja, ka no 7.aprīļa var darboties visi veikali ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir virs 7000 kvadrātmetru. Ar valdības 1.aprīļa lēmumu sākotnēji tika arī noteikts, ka no 7.aprīļa tirdzniecības centros esošajos veikalos, kuri nedrīkstēja strādāt jau iepriekš, no trešdienas nav ļauta arī distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšana. Sēdē 8.aprīlī ministri gan lēma, ka lielajos tirdzniecības centros klātienē varēs strādāt arī datoru un telekomunikāciju specializētie veikali.