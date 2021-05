NVD: Ārpus darbalaika vakcinējošajiem ģimenes ārstiem samaksas tarifs ir augstāks

Saskaņā ar NVD sniegto informāciju, vakcinācijas tarifs ģimenes ārstu praksēm pacientiem ar hroniskām saslimšanām un senioriem no 60 gadu vecuma ir 12,60 eiro, savukārt pārējiem pacientiem - 7,70 eiro.

Dienestā norāda, ka asociācija iepriekš izteikusi bažas par nepieciešamību veikt pacientu vakcināciju pret Covid-19 arī ārpus ģimenes ārsta prakses darba laika. Līdz ar to NVD sniedzis skaidrojumu, ka "šādos gadījumos ikviena ārstniecības iestāde NVD elektroniskajā informācijas sistēmā var norādīt papildu manipulācijas par darbu brīvdienās vai svētku dienās". Tādējādi, pēc NVD paustā, papildu noteiktajam tarifam par vakcināciju tiks saņemts arī maksājums par darbu ārpus darba laika.

Līdz ar to ģimenes ārsta prakse, kas veic vakcinēšanu pret Covid-19 ārpus prakses darba laika vai svētku dienā, saņem no NVD maksājumu 12,71 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka, Kozlovskas vērtējumā, šobrīd tie ģimenes ārsti, kuri ir iesaistījušies vakcinācijā, to nav darījuši tarifu dēļ. "Tie ģimenes ārsti, kas šo darbu dara, dara to idejas, nevis tarifu vārdā," sacīja ģimenes ārste. Viņa domā, ja šis tarifs būtu noteikts 12,60 eiro apmērā, vakcinācijā iesaistītos vairāk ģimenes ārstu. Pašlaik to darot tikai aptuveni puse ārstu.