Latvijā pret Covid-19 vakcinējušies vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju

No trešdien vakcinētajiem 4177 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3614 personas virs 60 gadiem, 1887 personas ar hroniskām saslimšanām, 601 - izglītības iestāžu darbinieks, 1115 personas, kas vakcinēta "pēc paša vēlēšanās", 371 - mediķis, 350 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 143 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 116 personas ar citām veselības indikācijām, 128 - operatīvo dienestu darbinieki, 189 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 147 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 33 - sociālā aprūpes centra klienti, 103 - ārstniecības iestādes darbinieki, seši speciālo iestāžu klienti, pieci ieslodzītie, astoņi ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki un trīs personas saņēmušas poti pirms ceļojuma.