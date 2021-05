Zināms, kurā pašvaldībā ir visvairāk ar Covid-19 inficēto

prēķini veikti, vadoties no Slimību profilakses un kontroles centra datiem par saslimšanas gadījumiem pašvaldībās un Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās 2020.gadā pēc faktiskās dzīvesvietas.

Aknīstes novadā Covid-19 jau pārslimojuši vai šobrīd ar to turpina slimot 456 cilvēki, kas ir 18,1% no iedzīvotāju kopskaita - 2520 iedzīvotājiem. Tas ir ievērojami vairāk nekā pārējās Latvijas pašvaldībās, kur šis rādītājs ir robežās no 1,4% līdz 13%.