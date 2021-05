Dzīvē var gadīties situācijas, kad jāpārskaita vai jāsaņem lielas naudas summas pārskaitījums no kāda radinieka vai paziņas. Piemēram, kalendārajā gadā pārskaitot summu, kas ir lielāka par 1425 eiro dzīvesbiedram vai paziņai, un ja viņi nevar pierādīt saņemto līdzekļu izlietošanu paredzētajam mērķim, tad, iespējams, var atnākt ziņa no Valsts Ieņēmumu dienesta (VID). Kā šādā vai līdzīgā situācijā ar naudas pārskaitījumiem nenonākt, portālam "Apollo.lv" skaidro VID pārstāvji.

Radniecības pakāpes ir noteiktas Civillikuma 211. pantā: Radniecības tuvuma noteikšanai sānu līnijā starp divām personām ievēro tikai pakāpju jeb dzimšanu skaitu, un no vienas no šīm personām, neieskaitot viņu pašu, skaita augšup taisnā līnijā uz viņu kopējo trešo personu un no šīs pēdējās lejup uz otru no šīm personām. Īsti brāļi un māsas atrodas otrajā radniecības pakāpē, tēva vai mātes brālis ar brāļa vai māsas meitu un tēva vai mātes māsa ar brāļa vai māsas dēlu — trešajā, brālēni un māsīcas — ceturtajā radniecības pakāpē utt.