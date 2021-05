NVD lauž līgumu ar vakcinācijas zvanu centru

Vakcinācijas tālruņa numura apkalpošanas iepirkumā februārī uzvarēja neliela firma no Daugavpils SIA "Ritmika", kas daudziem bija pārsteigums biznesā. Tā cena bija četrreiz zemāka, nekā konkurentiem. Pagājušajā nedēļā Nacionālais veselības dienests lauza līgumu, jo firma neesot spējusi nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu. Uzņēmums uzskata, ka viņu neveiksmēs vainojams pasūtītājs, kas devis neizpildāmus uzdevumus.

Ieva Stūre norāda, ka pakalpojumu sniedzējam bija ļoti neizdevīgs šis līgums savā ziņā, viņi daļu operatoru atbrīvoja no darba un nespēja savlaicīgi piesaistīt papildus operatorus, lai nodrošinātu atbildēšanu uz zvaniem tad, kad bija tās pīķa dienas.

Februārī Vakcinācijas birojs bija tikko uzsācis darbu, tāpēc Veselības ministrija zvanu centra iepirkumu uzdeva rīkot Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai. Vakcinācijas birojā bijis pārsteigums, ka nelielā firma ir uzvarējusi nozīmīgajā iepirkumā. Taču to mainīt nebija iespējams. Taču slimnīcā apgalvo, ka nevienu neesot uzrunājuši. Līdz ar to priekšrocības bija firmu TET un CSC "Telecom" apvienībai, kas pirms konkursa bija sagatavojuši tālruni un zvanu centru testa režīmā, visticamāk, par iepirkumu zināja. ''Nekā personīga'' ir informācija, ka citas lielas firmas arī gaidīja paziņojumu par iepirkumu, tomēr par to uzzināja vien tad, kad bija pasludināts uzvarētājs. Pēc slimnīcas skaidrotā, SIA "Ritmika" paši esot atraduši publikāciju par sarunu procedūru elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē un uzvarējusi ar zemāko cenu. Pieteikuma iesniegšanai bija atvēlētas tikai piecas dienas.