Rīgas pilī atrasta teju 600 gadus sena krāsns

Rīgas pils kastelas atjaunošana notiek VNĪ vadībā. Rīgas pils kastelas pirmās un otrās kārtas būvdarbus, ieguldot Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu, veic AS "LNK Industries", ar kuru noslēgts līgums par 12,43 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvdarbi sākās 2020. gada rudenī. Rīgas pils kastelas atjaunošana tiek veikta pēc pilnsabiedrības "Rīgas pils kastelas projekts" izstrādātā būvprojekta, kura autors ir arhitekts Reinis Liepiņš.

Kopējā Rīgas pils kastelas būvprojekta platība ir 11,9 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem pašlaik tiks atjaunoti 6,7 tūkstoši kvadrātmetri, no kuriem 4,4 tūkstoši tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5,2 tūkstoši kvadrātmetru pirmajā un otrajā kārtā netiek atjaunoti – to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās.