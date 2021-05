Lietā par Krievijas miljardiera Avena pilsonības iegūšanu KNAB konstatē īpašu PMLP labvēlību

Turpat pieminēts, ka labdarības fondu Avens nolēmis izveidot, jo viņa tēva priekšteči ir no Latvijas, tāpēc viņš izjūt emocionālu tuvību ar šo valsti.

Taču ne "Forbes", ne Avena fonda mājaslapa nepiemin to, ka latviešu strēlnieka mazdēls Avens kopš 2016.gada ir arī Latvijas pilsonis. Pilsonību viņš ieguva, pamatojoties uz Pilsonības likuma normu, kas paredz: par Latvijas pilsoni atzīstams latvietis, kura priekštecis pastāvīgi dzīvojis Latvijas teritorijā laikā starp 1881.gadu un Latvijas Republikas okupācijas dienu 1940.gada 17.jūnijā.

Vēlāk KNAB izmeklētāji pēc eksāmena audioieraksta noklausīšanās konstatēja, ka Avens atbildēja uz 11 no 23 pārbaudes komisijas uzdotajiem jautājumiem, "līdz ar to pretendents sniedza atbildes tikai aptuveni 47% no kopējā valodas zināšanu un prasmes pārbaudes apjoma".