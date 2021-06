Zināms, kuros novados bija aktīvākie vēlētāji

Kurzemē vēlētāju aktivitāte virs 35% tikai vienā pašvaldībā - Ventspilī

Kurzemē šī gada vēlēšanās visaktīvāk piedalījušies iedzīvotāji Ventspilī, kur nobalsojuši 8398 cilvēki jeb 35,8% no balsstiesīgajiem.

Kopumā Kurzemē vēlēšanās piedalījušies 57 948 iedzīvotāji jeb 31,52%.

Dienvidkurzemes novadā nobalsojuši 9670 iedzīvotāji jeb 34,96% no balsstiesīgajiem, Ventspils novadā nobalsojuši 2924 iedzīvotāji jeb 32,94% no balsstiesīgajiem, Kuldīgas novadā nobalsojuši 7352 iedzīvotāji jeb 31,45% no balsstiesīgajiem.

Tāpat Saldus novadā nobalsojuši 7115 vēlētāji jeb 30,98% no balsstiesīgajiem, Talsu novadā nobalsojuši 9080 iedzīvotāji jeb 29,31% no balsstiesīgajiem, savukārt zemākā aktivitāte Kurzemē novērota Liepājā, kur nobalsojuši 13 409 iedzīvotāji jeb 28,83% no balsstiesīgajiem.

Aktīvākie vēlētāji Zemgalē - Jēkabpils novada iedzīvotāji

Zemgalē šī gada pašvaldību vēlēšanās visaktīvāk piedalījušies Jēkabpils novadā, kur savas balsis par kandidātiem atdevuši 11 287 vēlētāji jeb 35,56% no balsstiesīgajiem.

Kopumā Zemgalē šodien vēlējuši 65 918 cilvēki jeb 31,46% balsstiesīgo iedzīvotāju.

Otrs augstākais aktivitātes rādītājs starp novadiem Zemgalē šodien vēlēšanās bijis Tukuma novadā - nobalsojuši 12 016 iedzīvotāji jeb 33,15%, seko Aizkraukles novads ar 7713 iedzīvotājiem, kas veido 32,3% no balsstiesīgajiem, kā arī Dobeles novads ar 7031 iedzīvotājiem, kas veido 31,53% no balsstiesīgajiem.

Zemākā vēlētāju aktivitāte gan Zemgalē, gan visā Latvijā novērota Bauskas novadā, kur šodien nobalsojuši 9389 vēlētāji jeb 28,96% balsstiesīgo iedzīvotāju. Zem 30% balsstiesīgo vēlēšanās Zemgalē piedalījušies arī Jelgavas novadā, kur vēlētāju aktivitāte sasniedza 6867 jeb 29,05% balsstiesīgo, Jelgavas pilsētā vēlēšanās piedalījušies 11 615 iedzīvotāji jeb 29,57% balsstiesīgo.

Saulkrastu novadā, Vidzemē, nobalsojuši 42,65% no balsstiesīgajiem

Vidzemē pašvaldību vēlēšanās augstākā aktivitāte novērota Saulkrastu novadā, kur nobalsojuši 3298 iedzīvotāji jeb 42,65% no balsstiesīgajiem, bet kopumā Vidzemē pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 144 630 iedzīvotāji jeb 36,6% no balsstiesīgajiem, kas ir lielākais rādītājs starp Latvijas vēsturiskajiem novadiem.

Virs valsts vidējā aktivitātes rādītāja, kas pēc aktuālajiem datiem ir 33,99%, Vidzemē nobalsojuši arī Ādažu novadā, kur balsis par kandidātiem atdevuši 6087 iedzīvotāji jeb 40,71% no balsstiesīgajiem, Jūrmalā nobalsojuši 14 480 iedzīvotāji jeb 39,4% no balsstiesīgajiem, Ogres novadā nobalsojuši 17 269 iedzīvotāji jeb 38,26% no balsstiesīgajiem, Siguldas novadā nobalsojuši 9113 iedzīvotāji jeb 38,18% no balsstiesīgajiem.

Tāpat virs valsts vidējās aktivitātes iedzīvotāji nobalsojuši Valkas novadā, kur vēlējuši 2474 iedzīvotāji jeb 37,83% balsstiesīgajiem, Valmieras novadā nobalsojuši 15 705 iedzīvotāji jeb 37,82% no balsstiesīgajiem, Mārupes novadā nobalsojis 8001 iedzīvotājs jeb 37,16% no balsstiesīgajiem, Cēsu novadā nobalsojuši 12 703 iedzīvotāji jeb 36,54% no balsstiesīgajiem, Alūksnes novadā nobalsojuši 4437 iedzīvotāji jeb 36,2% no balsstiesīgajiem.

Vienlaikus Ķekavas novadā nobalsojuši 7666 iedzīvotāji jeb 35,92% no balsstiesīgajiem, Smiltenes novadā nobalsojuši 5455 iedzīvotāji jeb 35,84% no balsstiesīgajiem, Madonas novadā nobalsojuši 8791 iedzīvotāji jeb 35,71% no balsstiesīgajiem, Limbažu novadā nobalsojuši 8407 iedzīvotāji jeb 34,98% no balsstiesīgajiem, Ropažu novadā nobalsojuši 7566 iedzīvotāji jeb 34,95% no balsstiesīgajiem.

Vienīgie novadi Vidzemē, kur šogad vēlētāju aktivitāte bijusi zemāka par valstī vidējo, ir Salaspils novads, kur nobalsojis 4691 iedzīvotājs jeb 32,45% no balsstiesīgajiem, Olaines novads - 3715 iedzīvotāji jeb 30,35% balsstiesīgo, kā arī Gulbenes novads - 4772 iedzīvotāji jeb 28,91% balsstiesīgo.

Latgalē aktīvākie vēlētāji bijuši Preiļu novadā

Latgalē šī gada pašvaldību vēlēšanās vēlētāji visaktīvāk piedalījušies Preiļu novadā, kur savas balsis par kandidātiem atdevuši 6600 vēlētāji jeb 45,42% no balsstiesīgajiem, un

kopumā Latgalē šodien vēlējuši 59 853 cilvēki jeb 34,03% balsstiesīgo iedzīvotāju.

Otrs augstākais aktivitātes rādītājs starp novadiem Latgalē šodien vēlēšanās bijis Balvu novadā - nobalsojuši 6723 iedzīvotāji jeb 40,96%, seko Ludzas novads ar 6867 iedzīvotājiem, kas veido 37,64% no balsstiesīgajiem, kā arī Līvānu novads ar 3084 iedzīvotājiem, kas veido 34,55% no balsstiesīgajiem.