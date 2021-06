Trešā acs? Astrologi nosaukuši četrus Zodiaka pārstāvjus, kas varētu paredzēt nākotni

Reti kurš astroloģijas interesents nebūs pamanījis to, ka Jaunavas zīmē dzimušajiem piemīt zināms viedums un spēja paredzēt notikumu gaitu - tas dažos gadījumos ir izskaidrojams ar dzīves pieredzi, citos - ar attīstītu intuīciju.

Jau no bērnības zem šī zvaigznāja dzimušo mīļākā frāze ir "es taču jau teicu", kas bieži vien tracina līdzcilvēkus. Talants jūtīgi uztvert Visuma sūtītos signālus un analītiski tos "iztulkot", lai pieņemtu pareizos lēmumus, ir viens no iemesliem, kādēļ šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem bieži vien viss dzīvē iet no rokas.