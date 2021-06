Covid-19 ⟩ Vairāk nekā puse jauno inficēšanās gadījumi atklāti Rīgā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 45 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 998 cilvēki.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 19 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 17 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.