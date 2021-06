Ungārijas izlase spēlē neizšķirti ar pasaules čempioni Franciju

Spēles pirmās desmit minūtes aizritēja Ungārijas zīmē, kas divreiz laukuma kreisajā pusē nopelnīja iespēju izpildīt standartsituāciju, pēc kurām gan atklāt rezultātu neizdevās. 14.minūtē no aptuveni 16 metriem spēcīgi sita Karims Benzemā, bet viņa raidījumu atvairīja Pēters Gulāši. Atlēkušo bumbu ieguva Antuāns Grīzmans, taču viņš sitiena brīdī apstājās un brīdi vēlāk knapi pieskārās bumbai, jo saklausīja tiesneša svilpi.

Spēles 17.minūtē Luka Diņs bumbu iecentrēja soda laukumā, bet Kiljans Mbapē nespēja īsti līdz tai aizsniegties un no ļoti tuvas distances sita neprecīzi. Pēc Benzemā piespēles Mbapē ar galvu soda laukumā pa vārtiem sita arī 21.minūtē, taču rezultāta tablo aizvien vēstīja bezvārtu neizšķirtu.

23.minūtē vienā no spēles epizodēm cieta Ungārijas izlases kapteinis Ādams Salai, kurš divas minūtes vēlāk pameta laukumu. Viņa vietā nāca Nemanja Nikoličs, uzbrucējam brīdi vēlāk bloķējot Mbapē izpildīto sitienu pēc standartsituācijas izspēles. Astoņas minūtes vēlāk Grīzmans no laukuma sāna bumbu uz priekšu piespēlēja Mbapē, kurš soda laukumā iepretim vārtiem no piespēlēja tālāk Benzemā, uzbrucējam epizodi noslēdzot ar neprecīzu sitienu.