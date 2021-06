"Suns" uzvar mazrezultatīvā spēlē un nostāda "Clippers" bezdibeņa malā

Abu komandu mazrezultatīvajam sniegumam par pamatu bija zemā metienu precizitāte. "Clippers" realizēja 32% metienu no spēles (27 no 83), bet "Suns" bija tikai nedaudz labāka ar 36% (31 no 86). Mājiniekiem iemeta piecus tālmetienus, bet viesi - četrus.