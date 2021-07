Pieķerta braucot reibumā, bet iecelta par Priekuļu pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju. Iedzīvotāji neizpratnē

Šīrante no Priekuļu novada Liepas pagasta pārvaldes vadītājas amata atkāpās 2019. gada martā, pēc tam, kad 27. februārī viņu 0,94 promiļu reibumā, vadot dienesta auto, apturēja Valsts policijas amatpersonas.

Arī sieviete, kas aģentūrai LETA zvanīja vairāku priekuliešu vārdā, pauda neizpratni un nosodījumu par to, ka amatā ir iecelta persona, kura nebauda vietējo cilvēku uzticību, kamēr bijusī Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone (LA), kura esot baudījusi iedzīvotāju cieņu, esot atstāta bez jebkāda amata. "Mēs ar šādu jaunā Cēsu novada vadības rīcību esam ļoti neapmierināti," neizpratnē sacīja aģentūru LETA sazvanījusī sieviete.

"Vērtējot tika secināts, ka 2019.gada notikušais nav tiešā veidā saistīts ar tiešajiem darba pienākumiem, kā arī Šīrante tolaik uzņēmās pilnu atbildību, atkāpjoties no Liepas pagasta pārvaldnieces amata," sacīja Abramovs.

Lai arī Šīrante 2017.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēta novada domē no viena saraksta ar Staluponi, proti, Latvijas Zemnieku savienības saraksta, Šīrante no mandāta domē atteikusies par labu darbam pagasta pārvaldē, bet pēc tam viņa to atjaunot vairs nevarēja.