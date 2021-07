Zināms, kuros novados aizvadītajā diennaktī reģistrēti visvairāk Covid-19 inficēšanās gadījumi

Vienlaikus galvaspilsētā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits pirmo reizi kopš pagājušā gada oktobra sākuma ir noslīdējis zem 300 cilvēku robežas. Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti astoņi no jaunajiem inficētajiem, un 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 298 cilvēki.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem četri ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, tāpat četri ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.