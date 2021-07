Šīs nedēļas darbadienās vakcīnu pret Covid-19 saņēmis 27 431 cilvēks

Šīs nedēļas darbadienās tikuši sapotēti vidēji 5486 cilvēki dienā. Salīdzinoši pagājušajā nedēļā Latvijā tika savakcinēti aptuveni 56 000 cilvēku jeb nepilni 8000 cilvēku dienā. Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 600 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji krītas.

No vakar potes pret Covid-19 saņēmušajiem vairums klasificēti kā "Cits iedzīvotājs" vai "Pēc paša vēlēšanās", bet starp sapotētājiem bijuši arī seniori vecumā no virs 60 gadiem un personas ar hroniskām slimībām. Vakcināciju veikušas 168 iestādes, bet visplašāk to veikusi "Veselības centru apvienība", "Veselības centrs 4" un Rēzeknes slimnīca.