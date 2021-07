Re:Check ⟩ Vakcīnu pretinieki draud un melo par nāvēm, taču policija rīkoties nesteidz

Krimināltiesību speciālists, deputāts Andrejs Judins (Jaunā Vienotība) norāda – neskatoties uz izaicinājumiem, policija varētu darīt vairāk: "Kā gribētu policija? Lai ir atrasti pieci cilvēki, kas stāsta: "Es vairs nevarēju gulēt, man ir [paaugstināts] asinspiediens, bet nevis potes dēļ, bet tādēļ, ka es to ziņu izlasīju." Bet tādu cilvēku nav.” Policija varētu izdarīt secinājumu pati, saka Judins: "Ir pamats uzskatīt, ka tas rada negatīvu efektu, uztraukumu sabiedrībā, nervozitāti, paniku. Tas jāapraksta. Policija negrib to darīt, jo tas ir kaut kas jauns, prokurors var teikt, ka tas neder, jo domās, ka tiesa neakceptēs, un tiesa var neakceptēt tāpēc, ka domās, ka apgabaltiesa var neakceptēt."

Tajā pašā laikā Judins uzsver, ka policija saskaras ar vēl citiem šķēršļiem. Piemēram, jāpierāda, ka nepatiesās ziņas izplatītājs nav ar to dalījies vien tāpēc, ka pārpratis ziņās lasīto vai noticējis kaimiņa izplatītām baumām. Tāpat jāizšķiras par to, kam veltīt resursus. "Policija var darīt vairāk, bet es nezinu, vai būtu loģiski un pareizi, ja tā vietā, lai meklētu nozagtu automašīnu, viņi pratinātu kaimiņus, lai saprastu, kurš ko pateica saistībā ar vakcināciju," saka Judins.

Gan Homenko, gan Judins arī ir vienisprātis, ka policija no šādiem draudiem vienmēr nepasargās, taču to varētu labāka sabiedrības medijpratība.

Tikmēr nepatiesas informācijas izplatītāju vēstījumi kļūst arvien radikālāki. Facebook sazvērestības teoriju izplatītājs Jānis Pļaviņš publicējis video, kurā spriež par nāves sodu veikšanu premjeram, veselības ministram, žurnālistiem un ārstiem. Ar to dalījās vairāk nekā 400 cilvēku. Policija un VDD norāda, ka ir sākta pārbaude. No VDD atbildes Re:Check 27.jūlijā sniegtās atbildes gan noprotams, ka video autoru vēl tikai plānots nopratināt, lai gan kopš tā publicēšanas sociālajos medijos pagājušas jau vairākas dienas. "No video autora tiks pieņemti paskaidrojumi par paustajiem aicinājumiem," rakstiskā atbildē norādīja VDD.