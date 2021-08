Latvijā pret Covid-19 vakcinēti gandrīz 40 procentu iedzīvotāji

Nedēļas nogalē - sestdien un svētdien - Latvijā kopumā vakcinēti 3289 cilvēki, no kuriem 931 persona saņēma J&J vakcīnu. Brīvdienās 1289 cilvēki saņēma pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu, savukārt 1069 personas vakcinācijas procesu līdz ar otrās devas saņemšanu noslēdza. Svētdien vakcinēti gan tikai 664 cilvēki, kas ir viens no mazākajiem diennakts rādītājiem kopš ziemas. Pēdējo dienu vakcinācijas dati gan vēl var pieaugt, jo virkne ārstniecības personu informāciju par vakcinācijas faktu sistēmā ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.