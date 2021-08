Traģiskā autoavārijā uz Mīlgrāvja tilta gājis bojā jauns cilvēks

Tilts pāri Mīlgrāvim brīvdienās, it īpaši rīta agrajās stundās, ir brīvs no sastrēgumiem, taču 22. augusta rīts bija rets izņēmums, kad jau no plkst. 9.00 garā auto kolonnā sastājās braucēji gan no Sarkandaugavas, gan no Vecmīlgrāvja. Tilta vidū, kur satiksme ir organizēta pa trīs braukšanas joslām, kur vidējā ir maiņvirziena josla, frontāli saskrējās divi vieglie spēkrati. Avārija bija vairāk nekā nopietna, un apkārt valdīja patiess izmisums – tā piedzīvotos mirkļus atceras Ivonna, smagā sadursme notika sievietes acu priekšā.