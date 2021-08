Zināms, kurp devušies pierobežā pazudušie bēgļi

Viņš atklāja, ka pēdējās rīcībā esošās ziņas no bijušās lielākās grupas pārstāvja ir par to, ka Valsts robežsardzes pārstāvji aicināja vienu no šīm grupām pārvietoties uz citu vietu pie robežas, lai varētu viņiem efektīvāk piegādāt pārtiku un medicīnisko palīdzību. Valsts robežsardze līdz šim nav publicējusi ziņas, ka kāds šajās dienās būtu uzņemts Latvijā.

Tiesa arī norādījusi, ka valstīm saskaņā ar vispārēji pieņemtajām starptautiskajām tiesībām un to pienākumiem, kas izriet no līgumiem, tostarp no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, ir tiesības kontrolēt savas robežas, ārvalstnieku uzturēšanos to teritorijā un viņu izraidīšanu.