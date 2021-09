Aldi Gobzemu izslēdz no sešām Saeimas sēdēm

Saeimas Prezidijs saņēma divus iesniegumus no deputātiem, lūdzot izslēgt šo jautājumu no darba kārtības, jo Gobzems šodien sēdē nevar piedalīties un sevi aizstāvēt. Vairākums deputātu šo rosinājumu noraidīja.

Vakar Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lēma ierosināt ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret deputātu, un komisijas locekļi atzina, ka Gobzems pārkāpis divus ētikas kodeksa punktus - to, ka deputāts ciena un vienmēr ievēro Satversmi, Saeimas kārtības rulli un citus normatīvos aktus, kā arī to, ka Saeimas deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.