Muižniece par būtiskāko, ko izdevies paveikt pirmajās 100 dienās esot amatā

Nākamais solis 2022. gadā ir paredzēts piesaistīt 11 miljonus eiro no Atveseļošanās fonda finansējuma datoru iegādei bērniem no sociāli mazāk aizsargātām grupām.

Muižniece uzsvēra, ka izmaiņas ir viens no būtiskākajiem soļiem, lai Latvijā radītu mūsdienīgu, efektīvi pārvaldītu augstākās izglītības sistēmu, kas balstīta zinātnē un pētniecībā, orientēta uz izcilību, ir starptautiski konkurētspējīga un stimulē valsts ekonomisko attīstību. Ministre ir pārliecināta, ka izmaiņas augstskolu darbībā palielinās augstskolu konkurētspēju Eiropas līmenī. Tas sekmēs pasaules līmeņa mācībspēku piesaisti, Latvijas studentiem būs iespēja pasaules līmeņa izglītību saņemt Latvijā un ārvalstu studenti arvien vairāk izvēlēsies Latviju kā zināšu ieguves vietu

Tāpat no nākamā gadā tiks palielinātas studentu stipendijas, kuru apjoms sasniegs 140 eiro. Ministre norādīja, ka studentu stipendijas nebija palielinātas kopš 2004. gada. Savukārt ģimenes atbalstam, no nākamā gada janvāra jauniešiem no daudzbērnu ģimenes būs iespēja saņemt 160 eiro vērtu sociālo stipendiju "Studētgods".