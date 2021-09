Atvaļināti karavīri pēc atgriešanās dienestā varēs neatmaksāt mācību izdevumu daļu

Grozījumi Militārā dienesta likumā paredz, - ja no profesionālā dienesta atvaļinātais karavīrs divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no jauna tiek pieņemts profesionālajā dienestā un nodienē ne mazāk kā piecus gadus, viņš neatmaksā mācību izdevumu daļu, kas nav samaksāta dienā, kad viņš no jauna pieņemts dienestā, kā arī vienreizējas izmaksas veidā karavīram atmaksā viņa samaksāto mācību izdevumu daļu.