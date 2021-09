Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka ar Covid-19 slimību izraisošo vīrusu inficēta persona no 12. septembra līdz 14. septembrim pārvietojusies autobusu maršrutā no Rīgas uz Olaini un no Olaines uz Rīgu, informēja SPKC.