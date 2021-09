Vismaz 15% meiteņu jeb 1 no 6 meitenēm ir kavējusi skolu, jo nav varējusi iegādāties higiēnas paketes ģimenes finansiālo apstākļu dēļ, vēsta "Procter & Gamble" 2019. gadā veiktais pētījums par higiēnas pakešu pieejamību Latvijā.

Saskaņā ar jaunākajiem statistikas datiem, Latvijā trūcīgo un maznodrošināto skaits ir vismaz 50 000, to skaitā ir arī jaunas sievietes, kuras ikdienā nevar atļauties iegādāties higiēnas preces.

Ar mērķi atbalstīt meitenes visā Latvijā, kurām finansiālu iemeslu dēļ nav pieejamas higiēnas preces, jau otro reizi tiek īstenota labdarības akcija #ZiedoMeitenēm. Akcija norisinās no 7. septembra līdz 20. oktobrim. Akcijas ietvaros saziedotos higiēnas produktus meitenēm no mazturīgām ģimenēm visā Latvijā nogādās Latvijas Sarkanais Krusts , izmantojot palīdzības sniegšanas tīklu caur reģionālajām nodaļām.

"Es gribu dzīvot sabiedrībā, kur jaunas meitenes nekautrējas no mēnešreizēm, it kā tas būtu kaut kas kaunpilns vai slēpjams. Man prieks būt daļai no šīs labdarības kampaņas ne tikai tāpēc, ka varu palīdzēt meitenēm, kurām nav paveicies sociālā slāņa "loterijā", bet arī tāpēc, ka varu publiski runāt par mēnešreizēm. Par šo tēmu būtu jārunā ne tikai sabiedrībā zināmām personām, bet ikvienai sievietei," pauž kampaņas #ZiedoMeitenēm vēstnese, interneta personība, satura veidotāja Beta Beidz.